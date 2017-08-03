На Камчатке освободили запутавшуюся в рыбацких сетях белуху

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Камчатские спасатели освободили белуху, которая запуталась в рыбацких сетях в бухте Шлюпочная в районе скал Три брата в акватории Авачинской бухты, сообщает краевой главк МЧС.

О происшествии спасателям сообщил очевидец. По его словам, кит также зацепился хвостом за так называемый "якорь-мертвяк".

"Для оказания помощи млекопитающему на катере МЧС России к месту происшествия выдвинулись спасатели и научные работники. Ситуация осложнялась тем, что к моменту прибытия спасателей кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что белуха не была ранена, но сети плотно окутали её, в некоторых местах у млекопитающего был содран кожный покров.

"Удерживая животное на весу, мы обрезали верёвки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трёх часов", — сказал старший группы Дальневосточного регионального спасательного отряда МЧС России поиска и спасения на водных объектах Игорь Шилин.

Он добавил, что, по словам учёных, заход белухи в акваторию Авачинской бухты — редкое явление.

Белуха – арктический дельфин из подотряда зубатых китов. Это крупные млекопитающие, которые могут достигать в длину до 6 метров, а весить могут до 2-х тонн. Взрослые особи имеют белый окрас, благодаря которому они и получили свое название.