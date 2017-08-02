Егор Мостовщиков покинул пост главного редактора сайта проекта "Сноб"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Егор Мостовщиков, назначенный главным редактором сайта проекта "Сноб" в ноябре 2016 года, покидает этот пост; кто займет вакантную должность пока неизвестно, сообщается на сайте "Сноба".

"Егор Мостовщиков был вынужден уйти с поста главного редактора сайта проекта "Сноб", 2 августа — его последний рабочий день. Кандидатуру нового главного редактора пока не объявили", — говорится в сообщении.

Как объяснила генеральный директор "Сноба" Марина Геворкян, "Мостовщиков покинул пост главного редактора Snob.ru, поскольку должность главного редактора проекта несовместима с созданием собственного рекламного агентства и работой в нем".

В июле 2017 года Мостовщиков и основатель проекта Breaking Mad Залина Маршенкулова объявили об объединении проектов и запуске контентной студии "Мамихлапинатана", которая создает и консультирует медиапроекты для брендов, напомнили в "Снобе".

"Сегодня я был вынужден уйти из Сноба по настоянию генерального директора нашего проекта. Я хочу, чтобы вы знали: для меня было невероятным кайфом работать с каждым из вас, я рад, что собрал нас всех вместе", — сказал сам Мостовщиков, словак которого приводятся в сообщении.

Мостовщиков известен как корреспондент "Русского репортера", Esquire, основатель самиздата "Батенька, да вы трансформер". В "Сноб" он пришел в январе 2016 года на должность замглавреда, а с ноября стал главредом сайта.