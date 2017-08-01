Шувалов призвал начать ремонт набережной в Ижевске без инвесторов

ИЖЕВСК, 1 авг – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в рамках рабочей поездки в Республику Удмуртия посетил Ижевск и Сарапул; в Ижевске он призвал местные власти начать реконструкцию набережной, не дожидаясь результатов поиска инвесторов.

В рамках поездки Шувалов посетил набережную Ижевска, где врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал ему о планах ее реконструкции. В октябре по этому проекту начнется поиск инвестора, отметил он.

"Можно же, не дожидаясь отбора инвесторов, выделить участки, где можно сделать что-либо уже сейчас", — сказал Шувалов, обсуждая этот проект.

"Как начинали в "Парке Горького" (в Москве). В первый год немного сделали, в следующий год — больше", — привел пример Шувалов.

По словам Бречалова, проектом по реконструкции всей набережной города заинтересованы несколько частных инвесторов. "Поэтому работа уже ведется, в достаточно высокой степени готовности", — отметил врио главы республики.

Бречалов отметил, что сейчас также прорабатывается новый проект городской модернизации — "Ижевск — город — завод". Соответствующий проект будет вестись совместно с КБ "Стрелка", отметил он.

Первый вице-премьер посетил завод "Калашников", где ему показали цеха, а также всю линейку производимого в них оружия — от малогабаритных автоматов до высокоточных снайперских винтовок, а также гражданские охотничьи и учебные ружья.

Шувалов также посетил музей Ижевска и частную цветочную фабрику, основанную в 2002 году, где выращивают несколько видов однолетних и многолетних цветов и растений.

В рамках посещения города Сарапула Шувалов посетил отреставрированный спортивный городской стадион, а также детский сад. Шувалов прошел по набережной города Сарапула и ярмарке, где была представлена продукция национальных производителей. На ярмарке Шувалов купил сувениры, в том числе мед, пряники, несколько пар национальной обуви и декоративный веник.

"Нечистую силу отгонять?— спросил в шутку вице-премьер. — Берем!"

Также Шувалов, покидая выставку, несколько раз позвонил в чугунный колокольчик, установленный на площади.