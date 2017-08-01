План до 2032 года: в Москве утвердили программу реновации

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома.

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Закон о реновации жилья в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.

Восточный административный округ Москвы лидирует по числу домов, попавших в программу — 1055. В Западном округе в программу включены 558 домов, в Северном — 515, в Северо-Восточном — 495, в Северо-Западном — 434, в Троицком и Новомосковском — 243, в Центральном — 98, в Южном — 378, в Юго-Восточном — 818, в Юго-Западном — 516. Меньше всего домов попало в программу в Зеленограде — 34.

"Столицей реновации", по словам заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марата Хуснуллина, условно можно назвать район Кузьминки — там в программу вошло 284 дома, и жители всего микрорайона поддержали программу реновации. Хуснуллин также сообщил, что в таких московских районах, как Арбат, Хамовники и Замоскворечье в список включены по одному дому.

Реновация коснется 1 миллиона москвичей

Полный адресный список программы реновации опубликован на сайте mos.ru.

Реновация жилья в столице затронет более 1 миллиона москвичей. Общая площадь включенных в программу домов составляет 16 миллионов квадратных метров. В этих домах имеется свыше 350 тысяч квартир.

При этом 4062 дома были включены в программу по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". Еще в 1082 домах жители провели общее собрание собственников и на них приняли решение об участии в программе.

Реновация жилья в Москве охватит 15 тысяч гектаров земельных участков — 30% территорий, которые имеют жилую застройку согласно генплану города.

Стартовые площадки

Программа рассчитана до 2032 года. Первоочередные шаги по ее реализации предусматривают освобождение собственников жилых и нежилых помещений в домах, включенных в программу, от платы за капитальный ремонт с 1 августа этого года.

До 1 октября планируется определить перечень кварталов, в границах которых в течение 2017-2019 годов будут построены стартовые многоквартирные дома. Необходимая градостроительная документация для программы должна быть разработана до 1 августа 2019 года.

По словам Хуснуллина, стартовые дома будут строить в 260 кварталах города всего в работе у властей Москвы находится около 300 площадок для стартового строительства.

В целом потенциал застройки на этих землях, отметил заммэра, составляет 5 миллионов квадратных метров.