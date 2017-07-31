Глава Калмыкии проведет совещание для решения проблемы со школьными партами

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Глава Калмыкии Алексей Орлов во вторник проведет совещание для решения проблемы с принудительной покупкой парт школьниками в Элисте, которая возмутила президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Буянча Галзанов.

О проблеме с принудительной покупкой парт в школах заявила жительница Элисты в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Как заявил президент в понедельник на встрече с руководителем республики, покупка парты – это "что-то новенькое", что он "никогда не видел и не слышал". Политик поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией.

Как пояснил пресс-секретарь Орлова, в настоящий момент глава республики находится в Москве. "По поручению Орлова в указанной школе с обратившейся жительницей уже встретился председатель правительства республики Игорь Зотов. А завтра (во вторник) в Элисте глава Калмыкии сам лично проведет специальное совещание по изучению ситуации и решению этой проблемы", – сказал Галзанов, уточнив, что совещание пройдет с участием жительницы, заявившей о проблеме.