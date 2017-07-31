Канделаки сообщила, что Елена Исинбаева ждет второго ребенка

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российская журналистка, генеральный продюсер спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила в понедельник, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ждет второго ребенка.

"Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Поздравляем. Второго ждёт и Лена Исинбаева!!" — написала Канделаки на своей странице в Twitter.

Первого ребенка – дочь Еву – Исинбаева родила в 2014 году. Отцом ребенка стал российский копьеметатель Никита Петинов.

Исинбаева – одна из самых титулованных спортсменок России. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, бронзовым олимпийским призером, трёхкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении. За свою спортивную карьеру установила 28 мировых рекорда.