В Иркутской области прощаются с убитым борцом Власко

КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Прощание с убитым в Бурятии во время массовой драки российским борцом Юрием Власко проходит в поселке Оса Иркутской области, сообщил РИА Новости главный тренер сборной Красноярского каря по вольной борьбе Виктор Алексеев.
По информации СК, накануне происшествия в городе Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов страны по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинска, на отдыхе спиртные напитки не употребляли.
"Сейчас идет прощание с Юрием в селе Оса, где он жил в детстве. Его похоронят рядом с отцом. Тридцать человек от красноярской сборной находятся там", — сказал Алексеев.
Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе. Спортсмен входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе. Выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.