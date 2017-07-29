Расширен перечень услуг, оказываемых соцориентированными организациями

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России дополнило перечень услуг, оказываемые социально ориентированными некоммерческими организациями, соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень общественно полезных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации… дополнить пунктом 21 следующего содержания: "21. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", — говорится в документе.

Отмечается, что принятое решение позволит обеспечить участие в оказании услуг в этой сфере наиболее компетентных и эффективно работающих социально ориентированных некоммерческих организаций.