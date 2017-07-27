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Общество

Байкальские спасатели изучают китайский язык из-за наплыва туристов из КНР

12:5827.07.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТурист отдыхает на острове Ольхон. Архивное фотоТурист отдыхает на острове Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сибирские спасатели приступили к изучению китайского языка из-за массового наплыва слабо владеющих русским языком туристов из Поднебесной на озеро Байкал, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Закат на озере Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Минприроды объявило о старте экологических акций на Байкале
"Поток иностранных туристов на уникальное озеро увеличился в разы. Плохо владеющие русским языком "дикие" иностранцы автоматически попадают в группу риска", — сказал собеседник агентства, добавив, что в целях обеспечения безопасности отдыхающих сотрудники МЧС стали применять в профилактической работе новые методы.

"Отдыхающие прибывают в основном из Китайской Народной Республики в сопровождении гидов-соотечественников, которые слабо информируют граждан Поднебесной о возможных рисках. Туристы зачастую не владеют даже английским языком, поэтому возникают сложности в общении", — отметил представитель ведомства.

По его словам, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, специалисты МЧС начали осваивать китайский язык. "Первопроходцами" стали инспекторы Ольхонского района. Крупнейший остров Прибайкальского национального парка Ольхон – самое популярное у туристов место отдыха на Байкале.

Байкальские заповедные тропы
© Василий СутулаБаргузинский собольБаргузинский соболь
© Василий Сутула
Баргузинский соболь
© Алексей Безруков Хамар-ДабанХамар-Дабан
© Алексей Безруков
Хамар-Дабан
© Алексей БезруковОрлан-белохвостОрлан-белохвост
© Алексей Безруков
Орлан-белохвост
© Алексей БезруковБурый медведьБурый медведь
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Бурый медведь
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Косули
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Байкальский заповедник
© Василий СутулаБайкальский заповедникБайкальский заповедник
© Василий Сутула
Байкальский заповедник
© Василий СутулаДельта - игра светаДельта - игра света
© Василий Сутула
Дельта - игра света
© Василий СутулаБайкальский заповедникБайкальский заповедник
© Василий Сутула
Байкальский заповедник
© Алексей Безруков БурундукБурундук
© Алексей Безруков
Бурундук
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"Уже в этом году на острове было зарегистрировано три пожара. Все они произошли на частных территориях, где размещаются иностранные граждане. Гостевые дома не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, с грубейшими нарушениями смонтирована электропроводка, что и привело к пожарам", — подчеркнул собеседник агентства.

В Байкало-Ленском заповеднике строят туристическую инфраструктуру
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров
В Байкало-Ленском заповеднике строят туристическую инфраструктуру
Только после вмешательства надзорных органов владельцы частных мини-гостиниц начали приводить помещения в надлежащее состояние. С администраторами гостевых домов проведены беседы и инструктажи, вручены переведенные на иностранные языки памятки для зарубежных постояльцев. В памятке максимально доступно изложены ключевые правила по безопасности, а также порядок действий при пожаре и телефоны экстренных служб.

"Мы разработали также памятки по безопасности на воде в летний период и на льду зимой, памятку о посещении лесов. Эта информация будет доступна на нескольких иностранных языках. Максимально привлекаем к профилактической работе студентов-волонтеров факультетов иностранных языков, которые с энтузиазмом участвуют в наших мероприятиях. Стараемся соответствовать современным реалиям и оперативно меняем подходы к обеспечению безопасности жителей и гостей нашего региона", — приводит пресс-служба регионального центра слова начальника главного управления МЧС по Иркутской области генерал-майора внутренней службы Валентина Нелюбова.

Белые "пляжи" Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСноубордистки отправились в самое сердце Сибири, чтобы позагорать на льду белоснежного Байкала.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Сноубордистки отправились в самое сердце Сибири, чтобы позагорать на льду белоснежного Байкала.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianВ момент съемки на льду озера было около 20 градусов ниже нуля.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
В момент съемки на льду озера было около 20 градусов ниже нуля.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianАкция "Белые пляжи Сибири" проходит уже не в первый раз.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Акция "Белые пляжи Сибири" проходит уже не в первый раз.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianВ прошлом году участники этой дерзкой инициативы в минусовую погоду на снежном "песке" играли в "волейбол".Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
В прошлом году участники этой дерзкой инициативы в минусовую погоду на снежном "песке" играли в "волейбол".
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianОрганизаторами акции этого года выступили руководители проекта I'm Siberian Улан-Удэ Михаил и Виктория Губаль.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Организаторами акции этого года выступили руководители проекта I'm Siberian Улан-Удэ Михаил и Виктория Губаль.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianАкция, по словам организаторов, призвана напомнить жителям России, что лучше зимой отдыхать в родной стране, а не уезжать в жаркие тропики.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Акция, по словам организаторов, призвана напомнить жителям России, что лучше зимой отдыхать в родной стране, а не уезжать в жаркие тропики.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСъемки десятой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли 25 февраля.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Съемки десятой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли 25 февраля.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianПомимо главного участника проекта "Я*Сибиряк" бурого медведя, на снежные "пляжи" в этом году вышли 19 любителей зимнего загара.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Помимо главного участника проекта "Я*Сибиряк" бурого медведя, на снежные "пляжи" в этом году вышли 19 любителей зимнего загара.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСбор участников проходил в Улан-Удэ, после чего смельчаки, собрав весь пляжный инвентарь, отправились на лед Байкала.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Сбор участников проходил в Улан-Удэ, после чего смельчаки, собрав весь пляжный инвентарь, отправились на лед Байкала.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianФотосессия на льду продолжалась около трех часов.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Фотосессия на льду продолжалась около трех часов.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianВ случае, если кому-то из участников вечеринки становилось холодно, ему сразу приносили горячий час и плед, чтобы согреться.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
В случае, если кому-то из участников вечеринки становилось холодно, ему сразу приносили горячий час и плед, чтобы согреться.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianСъемки первой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли еще в декабре 2014 года на пляже Железногорска.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Съемки первой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли еще в декабре 2014 года на пляже Железногорска.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianПравила проведения акции очень простые: организаторы находят красивое место и устраивают там пляжную вечеринку со всеми классическими атрибутами подобного отдыха: купальниками, солнечными очками и пляжными зонтиками.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Правила проведения акции очень простые: организаторы находят красивое место и устраивают там пляжную вечеринку со всеми классическими атрибутами подобного отдыха: купальниками, солнечными очками и пляжными зонтиками.
© Фото : Бато Будаев/I'm Siberian"Это потрясающе, весело и совсем не холодно. Мы просто веселимся, а мороз придает бодрости!" — замечают участники акции.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев/I'm Siberian
"Это потрясающе, весело и совсем не холодно. Мы просто веселимся, а мороз придает бодрости!" — замечают участники акции.
© Фото : Бато Будаев / I'm SiberianОрганизаторы верят, что подобные "вечеринки" помогают прививать молодежи интерес к здоровому образу жизни.Белые пляжи Байкала
© Фото : Бато Будаев / I'm Siberian
Организаторы верят, что подобные "вечеринки" помогают прививать молодежи интерес к здоровому образу жизни.
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