Байкальские спасатели изучают китайский язык из-за наплыва туристов из КНР

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сибирские спасатели приступили к изучению китайского языка из-за массового наплыва слабо владеющих русским языком туристов из Поднебесной на озеро Байкал, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Поток иностранных туристов на уникальное озеро увеличился в разы. Плохо владеющие русским языком "дикие" иностранцы автоматически попадают в группу риска", — сказал собеседник агентства, добавив, что в целях обеспечения безопасности отдыхающих сотрудники МЧС стали применять в профилактической работе новые методы.

"Отдыхающие прибывают в основном из Китайской Народной Республики в сопровождении гидов-соотечественников, которые слабо информируют граждан Поднебесной о возможных рисках. Туристы зачастую не владеют даже английским языком, поэтому возникают сложности в общении", — отметил представитель ведомства.

По его словам, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, специалисты МЧС начали осваивать китайский язык. "Первопроходцами" стали инспекторы Ольхонского района. Крупнейший остров Прибайкальского национального парка Ольхон – самое популярное у туристов место отдыха на Байкале.

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"Уже в этом году на острове было зарегистрировано три пожара. Все они произошли на частных территориях, где размещаются иностранные граждане. Гостевые дома не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, с грубейшими нарушениями смонтирована электропроводка, что и привело к пожарам", — подчеркнул собеседник агентства.

Только после вмешательства надзорных органов владельцы частных мини-гостиниц начали приводить помещения в надлежащее состояние. С администраторами гостевых домов проведены беседы и инструктажи, вручены переведенные на иностранные языки памятки для зарубежных постояльцев. В памятке максимально доступно изложены ключевые правила по безопасности, а также порядок действий при пожаре и телефоны экстренных служб.

"Мы разработали также памятки по безопасности на воде в летний период и на льду зимой, памятку о посещении лесов. Эта информация будет доступна на нескольких иностранных языках. Максимально привлекаем к профилактической работе студентов-волонтеров факультетов иностранных языков, которые с энтузиазмом участвуют в наших мероприятиях. Стараемся соответствовать современным реалиям и оперативно меняем подходы к обеспечению безопасности жителей и гостей нашего региона", — приводит пресс-служба регионального центра слова начальника главного управления МЧС по Иркутской области генерал-майора внутренней службы Валентина Нелюбова.