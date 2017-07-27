Байкальские спасатели изучают китайский язык из-за наплыва туристов из КНР

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сибирские спасатели приступили к изучению китайского языка из-за массового наплыва слабо владеющих русским языком туристов из Поднебесной на озеро Байкал, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"Поток иностранных туристов на уникальное озеро увеличился в разы. Плохо владеющие русским языком "дикие" иностранцы автоматически попадают в группу риска", — сказал собеседник агентства, добавив, что в целях обеспечения безопасности отдыхающих сотрудники МЧС стали применять в профилактической работе новые методы.
"Отдыхающие прибывают в основном из Китайской Народной Республики в сопровождении гидов-соотечественников, которые слабо информируют граждан Поднебесной о возможных рисках. Туристы зачастую не владеют даже английским языком, поэтому возникают сложности в общении", — отметил представитель ведомства.
По его словам, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, специалисты МЧС начали осваивать китайский язык. "Первопроходцами" стали инспекторы Ольхонского района. Крупнейший остров Прибайкальского национального парка Ольхон – самое популярное у туристов место отдыха на Байкале.
"Уже в этом году на острове было зарегистрировано три пожара. Все они произошли на частных территориях, где размещаются иностранные граждане. Гостевые дома не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, с грубейшими нарушениями смонтирована электропроводка, что и привело к пожарам", — подчеркнул собеседник агентства.
Только после вмешательства надзорных органов владельцы частных мини-гостиниц начали приводить помещения в надлежащее состояние. С администраторами гостевых домов проведены беседы и инструктажи, вручены переведенные на иностранные языки памятки для зарубежных постояльцев. В памятке максимально доступно изложены ключевые правила по безопасности, а также порядок действий при пожаре и телефоны экстренных служб.
"Мы разработали также памятки по безопасности на воде в летний период и на льду зимой, памятку о посещении лесов. Эта информация будет доступна на нескольких иностранных языках. Максимально привлекаем к профилактической работе студентов-волонтеров факультетов иностранных языков, которые с энтузиазмом участвуют в наших мероприятиях. Стараемся соответствовать современным реалиям и оперативно меняем подходы к обеспечению безопасности жителей и гостей нашего региона", — приводит пресс-служба регионального центра слова начальника главного управления МЧС по Иркутской области генерал-майора внутренней службы Валентина Нелюбова.
Сноубордистки отправились в самое сердце Сибири, чтобы позагорать на льду белоснежного Байкала.
В момент съемки на льду озера было около 20 градусов ниже нуля.
Акция "Белые пляжи Сибири" проходит уже не в первый раз.
В прошлом году участники этой дерзкой инициативы в минусовую погоду на снежном "песке" играли в "волейбол".
Организаторами акции этого года выступили руководители проекта I'm Siberian Улан-Удэ Михаил и Виктория Губаль.
Акция, по словам организаторов, призвана напомнить жителям России, что лучше зимой отдыхать в родной стране, а не уезжать в жаркие тропики.
Съемки десятой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли 25 февраля.
Помимо главного участника проекта "Я*Сибиряк" бурого медведя, на снежные "пляжи" в этом году вышли 19 любителей зимнего загара.
Сбор участников проходил в Улан-Удэ, после чего смельчаки, собрав весь пляжный инвентарь, отправились на лед Байкала.
Фотосессия на льду продолжалась около трех часов.
В случае, если кому-то из участников вечеринки становилось холодно, ему сразу приносили горячий час и плед, чтобы согреться.
Съемки первой серии "Белых Пляжей Сибири" прошли еще в декабре 2014 года на пляже Железногорска.
Правила проведения акции очень простые: организаторы находят красивое место и устраивают там пляжную вечеринку со всеми классическими атрибутами подобного отдыха: купальниками, солнечными очками и пляжными зонтиками.
"Это потрясающе, весело и совсем не холодно. Мы просто веселимся, а мороз придает бодрости!" — замечают участники акции.
Организаторы верят, что подобные "вечеринки" помогают прививать молодежи интерес к здоровому образу жизни.