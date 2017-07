Памятник солисту Linkin Park предложили установить в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Сразу две заявки на установку в Новосибирске памятника лидеру группы Linkin Park Честеру Беннингтону поступили на конкурс "125 идей для Новосибирска", который проводится по инициативе городских властей, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

Заявки на установку памятника прислали две горожанки из разных районов города. Они объяснили, что считают Беннингтона великим рок-музыкантом, ставшим символом поколения 2000-х годов.

"Это может быть постамент с фигурой вокалиста Linkin Park, держащей микрофон. Можно, конечно, изобразить и абстрактную фигуру музыканта, но лучше, если это будет узнаваемая персона, а не безликая скульптура. Другой вариант мемориала — памятная скамейка, украшенная фигурой вокалиста, нотами, словами песен", — пишет одна из заявительниц.

Памятник предлагается установить на набережной Оби. На нем может быть написана измененная фраза из одной из песен группы "Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Well we do…" ("Кого волнует, что среди миллиона звезд в небе погаснет одна? Нас…").

В оргкомитете пояснили, что заявки будут рассмотрены наравне с другими. Конкурс "125 идей для Новосибирска" организован горадминистрацией в честь отмечающегося в 2018 году 125-летия Новосибирска. Свою идею для города может предложить любой его житель, затем все заявки будут проанализированы и некоторые из них воплотят в жизнь.