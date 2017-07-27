В Бурятии стартовал международный форум по проблемам Байкала

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Международный форум "Байкал как участок Всемирного наследия: 20 лет спустя" стартовал в Улан-Удэ, мероприятие собрало более 200 участников из России, Китая, Кореи, Франции и Японии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

По информации правительства, на форуме будет обсуждаться проблема формирования экономического коридора Россия-Китай-Монголия, совместного использования трансграничных природных объектов, внедрения ресурсосберегающих технологий, функционального зонирования и рационального использования природных ресурсов, развитию "зеленой" экономики, туризма, а также обеспечению экономической и экологической безопасности.

Также будет обсуждаться развитие государственно-частного партнерства при разработке проекта по сохранению экосистемы Байкала, научным исследованиям по регламентации антропогенной нагрузки. По итогам обсуждений будут приняты рекомендации федеральным и местным властям.

"В столице Бурятии на международном форуме более 200 ученых, представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти, бизнес-структур и общественных организаций России, Китая, Кореи, Монголии, Франции, Японии обсудят перспективы международного сотрудничества в сфере сохранения экосистемы озера и рационального использования природных ресурсов Байкальской природной территории", — говорится в сообщении.

Форум организован правительством Бурятии при поддержке Совета Федерации, Минприроды РФ, Федерального агентства научных организаций и Русского географического общества. Форум приурочен к 20-летию признания озера Байкал участком Всемирного природного наследия, он продлится до 30 июля.