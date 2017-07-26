Путин считает интересной идеей ввод в школах курса по предпринимательству

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает интересной идеей внедрение в школах курса по предпринимательству, при этом, по его мнению, нужно дополнительно обсудить, войдет ли этот курс в обязательную или внеклассную программу, учитывая загруженность современных школьников.

"Что касается курса по предпринимательству в школе: вы знаете, что у нас, в соответствии с действующим законом, определяют в конечном итоге программу школьную сама школа. Но эта программа должна состоять из двух частей (обязательная и вариативная)", — сказал Путин, комментируя выступление участников в рамках встречи с представителями социально ориентированных НКО.

"На мой взгляд, курс по предпринимательству может быть и в одной, и в другой части, он может быть также во внеклассном сегменте. Надо посмотреть, подумать", — добавил президент.

При этом Путин обратил особое внимание на перегрузку современных школьников.

"Но, конечно, это очень интересная и, на мой взгляд, полезная вещь. С министром образования поговорю обязательно, постараемся ориентировать и руководителей регионов", — подытожил он.