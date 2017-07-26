Тамбовская область выбирает оператора по обращению с ТКО

ТАМБОВ, 26 июл — РИА Новости. Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области объявило конкурс на выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба администрации региона.

"Статус регионального оператора присваивается на срок не менее десяти лет. Это значит, он придет в регион всерьез и надолго, не как временщик. Работа оператора регламентируется региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, которые уже также приняты на Тамбовщине", — сказал заместитель главы администрации области Игорь Кулаков.

По его словам, новый оператор будет обязан заключить договор об оказании услуг либо с управляющими организациями многоквартирных домов, либо напрямую с собственниками помещений, и установить единый тариф на вывоз и переработку мусора на всей территории региона.

"Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поставил четкую задачу: соблюсти социальную справедливость в части тарифного регулирования. Так что региональный оператор будет применять единый тариф на сбор, транспортировку и утилизацию мусора как для жителей городов, так и для сельской местности", — сказал Кулаков.

В соответствии с федеральным законодательством все субъекты РФ обязаны выбрать региональных операторов по обращению с ТКО до 1 января 2019 года. Тамбовская область стала седьмым регионом в России, где объявлен соответствующий конкурс.

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