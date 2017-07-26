Опрос: 64% россиян не следили за расследованием дела об убийстве Немцова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. За расследованием и судом по делу об убийстве Бориса Немцова не следили 64% россиян, при этом более 80% респондентов, слышавших о политике, затруднились с ответом на вопрос об организаторе его убийства.
Тринадцатого июля Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве Немцова: самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.
"За ходом суда над обвиняемыми в убийстве Бориса Немцова следили 35% россиян, знакомых с деятельностью Немцова (в группе от 18 до 24 лет – 19%, в группе 60-летних и старше – 44%)", — говорится в исследовании.
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, огромный резонанс вокруг убийства политика быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию дела. "Виновность Заура Дадаева вызывает у россиян мало сомнений, но мотивы и заказчики самого громкого убийства последних лет остаются для нашего общества неизвестными", — приводятся слова Федорова в исследовании.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20-22 июля методом телефонного интервью среди 1,8 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.