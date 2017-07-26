Опрос: 64% россиян не следили за расследованием дела об убийстве Немцова

Заур Дадаев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

Заур Дадаев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. За расследованием и судом по делу об убийстве Бориса Немцова не следили 64% россиян, при этом более 80% респондентов, слышавших о политике, затруднились с ответом на вопрос об организаторе его убийства.

Тринадцатого июля Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве Немцова: самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

"За ходом суда над обвиняемыми в убийстве Бориса Немцова следили 35% россиян, знакомых с деятельностью Немцова (в группе от 18 до 24 лет – 19%, в группе 60-летних и старше – 44%)", — говорится в исследовании.

Как отмечается, из них на вопрос о виновности Дадаева 42% ответили утвердительно, 19% — отрицательно, еще 39% не смогли дать определенный ответ. При этом 81% опрошенных, слышавших о Немцове, не смогли высказать мнение о возможных организаторах убийства политика.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, огромный резонанс вокруг убийства политика быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию дела. "Виновность Заура Дадаева вызывает у россиян мало сомнений, но мотивы и заказчики самого громкого убийства последних лет остаются для нашего общества неизвестными", — приводятся слова Федорова в исследовании.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20-22 июля методом телефонного интервью среди 1,8 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.