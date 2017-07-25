Правила провоза ручной клади должны быть простыми, считает эксперт

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральные авиационные правила, включающие список предметов, которые пассажиры могут провозить бесплатно в самолете в дополнение к ручной клади, должен быть максимально простым, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Ранее Минтранс РФ опубликовал список изменений по нормам бесплатной перевозки багажа. В частности, предлагаемые изменения сохраняют минимальную норму бесплатного багажа в 10 килограммов, но для возвратных билетов, а также устанавливают, что перевозчик может установить для пассажиров норму бесплатного провоза ручной клади не менее пяти килограммов. При этом был скорректирован список вещей, которые можно провозить бесплатно сверх нормы багажа. Из него исчезли, в частности, фотоаппарат, видеокамера и мобильный телефон.

"Существует два альтернативных подхода. Либо правила предельно подробно перечисляют предметы, которые можно взять с собой в самолёт бесплатно, включая предельные массу и габариты, либо, напротив, правила упрощены и содержат только те вещи, которые нужны в полёте по медицинским показаниям или для перевозки детей", — считает он.

Нынешний подход, который демонстрирует Минтранс – шаг в сторону упрощения правил. Эксперт констатировал, что перечень предметов, которые можно будет бесплатно добавить к норме провоза ручной клади, сократился. "Хотя мы отлично понимаем, что оставив в перечне дамскую сумочку, портфель или портплед, мы развязываем руки пассажиру. Учитывая, что авиационные правила не разъясняют, что такое "портфель", на борт можно пройти с аксессуаром, в котором без труда можно разместить и ноутбук, и компактный фотоаппарат, и мобильный телефон", — отметил собеседник.

Пантелеев добавил, что подавляющее большинство пассажиров предпочтёт проносить мобильные телефоны в кармане, нежели отдавать их на стойке регистрации для того, чтобы на них клеились стикеры "ручная кладь" или "оплаченная ручная кладь".

"Чтобы избежать конфликтов пассажиров с перевозчиками, перечень ограничений и изъятий, а также набор трактовок должен быть минимальным. Правила должны быть предельно простыми и понятными, а параметры, которые в них указаны, — легкоизмеримы", — резюмирует эксперт.