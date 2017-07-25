Правила провоза ручной клади должны быть простыми, считает эксперт

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральные авиационные правила, включающие список предметов, которые пассажиры могут провозить бесплатно в самолете в дополнение к ручной клади, должен быть максимально простым, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Нынешний подход, который демонстрирует Минтранс – шаг в сторону упрощения правил. Эксперт констатировал, что перечень предметов, которые можно будет бесплатно добавить к норме провоза ручной клади, сократился. "Хотя мы отлично понимаем, что оставив в перечне дамскую сумочку, портфель или портплед, мы развязываем руки пассажиру. Учитывая, что авиационные правила не разъясняют, что такое "портфель", на борт можно пройти с аксессуаром, в котором без труда можно разместить и ноутбук, и компактный фотоаппарат, и мобильный телефон", — отметил собеседник.
"Чтобы избежать конфликтов пассажиров с перевозчиками, перечень ограничений и изъятий, а также набор трактовок должен быть минимальным. Правила должны быть предельно простыми и понятными, а параметры, которые в них указаны, — легкоизмеримы", — резюмирует эксперт.