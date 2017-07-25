Минтранс озвучил свою позицию по бесплатному багажу для возвратных билетов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом РФ, предусматривают сохранение для возвратных билетов минимального веса бесплатного багажа в 10 килограммов.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru . Предполагается, что они вступят в силу в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки авиабилета по невозвратному тарифу.

"При заключении пассажиром договора воздушной перевозки, предусматривающего условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки, пассажир имеет право провоза своего багажа в пределах установленной нормы без взимания дополнительной платы", — говорится в предложенных Минтрансом изменениях в авиационные правила.

"Норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна. При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем десять килограммов на одного пассажира воздушного судна", — уточняется в документе.