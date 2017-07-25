Холода и стройки: как московские рестораны переживают лето-2017

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Холодное лето 2017-го устроило квест для столичных рестораторов: как не разориться в условиях плохой погоды и строительных лабиринтов, которые ежедневно меняют очертания центра Москвы. Участники рынка рассказали РИА Новости, как повлияли на их работу два главных фактора московского лета.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий. Московские власти обещают привести все улицы в порядок к Дню города (в этом году – вторые выходные сентября).

При этом погода в Москве этим летом побила сразу несколько антирекордов. Например, 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: в столице было всего 9,5 градуса тепла. Последний день месяца принес рекорд по количеству осадков — за день выпало 65 миллиметров осадков (84% от месячной нормы). В Гидрометцентре говорят, что теплая погода может прийти на большую часть территории России только в августе.

Дорожный дискомфорт

По словам совладельца ресторанов ElGaucho и Bocconcino Михаила Гохнера, перекопанные улицы Москвы серьезно вредят ресторанному бизнесу.

"Предприниматели по этой причине закрывают свои заведения. Наш ElGaucho на Маяковской потерял 30% оборота просто потому, что там все перегородили, убрали парковку. Гостям перекрыт удобный доступ в ресторан, а властям это безразлично", — сетует он.

Управляющий партнер Novikov Group (рестораны Valenok, Fumisawa Sushi, Mr. Lee, Чердак, Vogue cafe, "Страна Которой Нет" и др.) Михаил Петухов добавляет, что некоторые рестораны в результате ремонта "оказались не то что без парковки, но даже без возможности остановиться где-то недалеко".

"Конечно, это несколько затрудняет поток гостей. Те, кто хотел приехать к нам в ресторан, лишний раз задумаются, стоит ли тратить столько времени в этом трафике", — говорит он.

Негативное влияние "нескончаемого" ремонта дорог отметил и директор ресторана Seven Анатолий Петренко. "Гости отменяют бронирование столов, когда понимают, что 3 километра им предстоит ехать час. А припарковать машину, чтобы прогуляться до ресторана пешком, тоже не всегда представляется возможным — количество парковочных мест в центре очень сократилось", — пояснил он.

© РИА Новости / Валерий Мельников Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. В Москве проходит реконструкция Лубянской площади и прилегающих улиц в рамках программы "Моя улица". Архивное фото © РИА Новости / Валерий Мельников Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. В Москве проходит реконструкция Лубянской площади и прилегающих улиц в рамках программы "Моя улица". Архивное фото

Погодная аномалия

Рестораны теряют клиентов этим летом отчасти и из-за плохой погоды. "Холодное лето слегка уменьшило приток гостей", — говорит pr-менеджер московского ресторана Chicken Run Елена Корягина.

"Случаются сильные опоздания или отмены бронирования, когда единственным способом добраться до ресторана остается вплавь", — добавляет Петренко.

"Погода влияет на всех нас, в том числе и на работу летних веранд, безусловно", — соглашается Петухов.

"В связи с тем, что холодно, что очень много осадков, ветров, ливневых дождей, гроз и низкой температуры, именно погода является главным дискомфортом этого лета. Все, что работало в прошлом году, допустим, с мая и все лето, в этом году начало работать только в конце июня — начале июля, а до этого работало эпизодически", — поясняет он.

Обратная сторона

С другой стороны, рестораторы видят и плюсы от плохой погоды и ремонта дорог. "Да, лето в этом году выдалось дождливым, но в этом есть и свои плюсы – гости, забежавшие к нам на завтрак, остаются на ужин, когда за окном льет, как из ведра", — говорит Петренко.

"Несмотря на переменчивую погоду, веранда открыта и в солнечные дни гости предпочитают располагаться на ней", — добавляет Корягина.

Петухов же отмечает, что в Москве есть любители сидеть на верандах даже в холодную погоду. "В этих случаях у нас припасены теплые пледы и расставлены обогреватели", — говорит он.

Ресторатор советует искать плюсы и в ситуации с ремонтом дорог. "В дальнейшем после ремонтных работ будут широкие тротуары, красивые подходы к ресторанам, и я думаю, все вернется с двойной силой", — сказал Петухов.

Вреда не наблюдают

Часть ресторанов и вовсе не заметили влияния погоды и ремонтных работ. Так, в столичном Christian рассказали, что на жизнь ресторана ремонт дорог не повлиял, так как рядом с рестораном работы не ведутся.

"Летняя веранда работает и пользуется популярностью у наших гостей, несмотря на погодные условия", — сообщили в ресторане.

В "Brasserie Мост" также не замечают влияния двух главных факторов нынешнего московского лета.

"Единственное, что мешает нашим гостям, отдыхающим на веранде – это помехи и шум, которые издают строительно-дорожные машины", — отметила исполнительный директор ресторана Инна Иванова.

"Наша веранда хорошо защищена от дождя и ветра, к тому же в холодную погоду мы выдаем всем гостям теплые пледы", — добавила она.