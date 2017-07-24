Федеральный проект по ремонту дворовых территорий стартовал в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 июл — РИА Новости. Ремонт дворовых территорий в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начался в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проект рассчитан на пять лет. В Калининградской области в этом году в нём участвуют 45 дворовых территорий. Для того, чтобы как можно больше объектов получили средства, активными должны быть не только муниципальные администрации, но и сами жители, которые, напомню, также участвуют в этом проекте, софинансируя не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий", — сказал врио губернатора области Антон Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

По информации регионального правительства, приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" на территории Калининградской области в 2017 году утвержден Советом при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевая его цель — обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Муниципальные образования должны будут сформировать и реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству городов и поселений с учётом рекомендаций Минстроя России.

В 2017 году на реализацию проекта в Калининградской области предусмотрено 294,6 миллиона рублей. Из них 166,8 миллиона — средства федерального бюджета, 98 миллионов — бюджета области и ещё 29,8 миллиона рублей — местных бюджетов. Не менее 5% общей суммы (11,6 миллиона рублей) оплачивают жители.

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