В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госавтоинспекция в Москве приступила к выдаче государственных регистрационных знаков с кодом региона 799, сообщает ведомство в понедельник.

"Все регистрационные подразделения Госавтоинспекции оснащены необходимым количеством государственных регистрационных знаков с новым кодом региона 799 и приступили к их выдаче", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что в настоящий момент возможные цифровые и буквенные комбинации под кодом 777 закончились, однако в ГИБДД сообщают о возможной выдаче таких регистрационных знаков в некоторых подразделениях ведомства в Москве до полного их израсходования.