Фактура и девушки: Кустурица рассказал о своих планах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь рейсом из столичного Шереметьево и поделился планами на время пребывания на полуострове.
В воскресенье вечером Кустурица со своей группой даст единственный концерт для жителей и гостей Ялты.
Новая программа группы The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.
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Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.