Фактура и девушки: Кустурица рассказал о своих планах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь рейсом из столичного Шереметьево и поделился планами на время пребывания на полуострове.

В воскресенье вечером Кустурица со своей группой даст единственный концерт для жителей и гостей Ялты.

"Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки", — сказал он журналистам в аэропорту, отвечая на вопрос, что он ожидает от встречи с Крымом. Он также отметил, что именно в Ялте произошла конференция 1945 года, в ходе которой были подписаны судьбоносные для всего мира документы, связанные со Второй мировой войной.

Новая программа группы The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.

Кроме того, в рамках своего первого визита в Крым режиссер намерен осмотреть места и достопримечательности полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма.

Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.