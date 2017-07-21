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Общество

Путин рассказал, как вместо морских гребешков ему однажды подали куриные

Сюжет:
Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус" (68)
17:5921.07.2017
(обновлено: 23:20 21.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с детьми в образовательном центре "Сириус" сыграл в подобие телевикторины "Своя игра": глава государства выбрал из предложенных тем "кота в мешке" и, отвечая на доставшийся вопрос, рассказал историю из начала своей президентской карьеры, когда ему подали куриные гребешки вместо морских.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин в пятницу встретился с воспитанниками школы "Сириус". Среди серьезных вопросов об образовании и политике, попадались и забавные: например, ведущие предложили главе государства сыграть в викторину "Своя игра". Путин выбрал "кота в мешке" и ответил на вопрос школьника, который желал убедится, что, несмотря на высокую должность, президент остается обычным человеком.

В частности, юноша поинтересовался, отправляется ли президент на прогулку без охраны и ест ли иногда фастфуд. При этом ведущий уточнил у Путина, захотелось ли ему, например, сосиску в тесте после такого вопроса.

"Я не хочу сосиску в тесте", — признался Путин, но предложил присутствующим послушать забавную гастрономическую историю, которая когда-то приключилась с ним в Кремле.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Ребята, которые со мной работают, обидятся, наверное, но она (история) интересная. Я, когда стал президентом, — ну там же, в Кремле, готовят что-то, делают, — и у меня спросили: "Владимир Владимирович, а что вы любите? Что бы вы хотели, чтобы вам приготовили?". А я говорю: "Да мне все равно: что вы готовите, то и нормально, ничего особенного не нужно". "Ну, может, у вас какие-то предпочтения есть?" А я перед этим куда-то ездил, как турист, говорю, что гребешки вот можно было бы. На следующий день приносят гребешки, спрашивают: "Нравятся вам гребешки?". Я говорю, что ничего, а про себя думаю, необычный какой-то вкус… "Ну, слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали!" – поведал президент.

"Они решили, что гребешки – куриные гребешки. Простой народ, незамысловатый, — пояснил Путин. — Правда, теперь они тоже знают, что гребешки — это морепродукт на самом деле".

После президент взял более серьезный тон и признался, что в его работе есть некоторые ограничения, но при этом он – по мере возможности – старается общаться с людьми.

"Я стараюсь все время поговорить, пообщаться. Вы, наверное, видите, показывают иногда в средствах массовой информации. Это полезно, даже такие мимолетные несколько слов тоже имеют значение", — пояснил президент. Путин уточнил, что свой график выстраивает таким образом, чтобы у него оставалось время на что-то помимо работы.

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