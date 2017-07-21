Путин рассказал, как вместо морских гребешков ему однажды подали куриные

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с детьми в образовательном центре "Сириус" сыграл в подобие телевикторины "Своя игра": глава государства выбрал из предложенных тем "кота в мешке" и, отвечая на доставшийся вопрос, рассказал историю из начала своей президентской карьеры, когда ему подали куриные гребешки вместо морских.
Путин в пятницу встретился с воспитанниками школы "Сириус". Среди серьезных вопросов об образовании и политике, попадались и забавные: например, ведущие предложили главе государства сыграть в викторину "Своя игра". Путин выбрал "кота в мешке" и ответил на вопрос школьника, который желал убедится, что, несмотря на высокую должность, президент остается обычным человеком.
В частности, юноша поинтересовался, отправляется ли президент на прогулку без охраны и ест ли иногда фастфуд. При этом ведущий уточнил у Путина, захотелось ли ему, например, сосиску в тесте после такого вопроса.
"Я не хочу сосиску в тесте", — признался Путин, но предложил присутствующим послушать забавную гастрономическую историю, которая когда-то приключилась с ним в Кремле.
"Они решили, что гребешки – куриные гребешки. Простой народ, незамысловатый, — пояснил Путин. — Правда, теперь они тоже знают, что гребешки — это морепродукт на самом деле".
После президент взял более серьезный тон и признался, что в его работе есть некоторые ограничения, но при этом он – по мере возможности – старается общаться с людьми.
"Я стараюсь все время поговорить, пообщаться. Вы, наверное, видите, показывают иногда в средствах массовой информации. Это полезно, даже такие мимолетные несколько слов тоже имеют значение", — пояснил президент. Путин уточнил, что свой график выстраивает таким образом, чтобы у него оставалось время на что-то помимо работы.