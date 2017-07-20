Путин поручил врио главы Марий Эл "правильно распоряжаться деньгами"

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Марий Эл Александру Евстифееву внимательно следить за финансовой ситуацией и расходованием средств в республике.

"Вы упомянули, что сейчас улучшается работа по сбору налогов. И это, безусловно, хорошо. Финансовую систему надо оздоравливать, и это понятно. Вы все правильно делаете. Но второй не менее важный шаг — это правильно нужно распорядиться с теми деньгами, которые вы получаете", — сказал Путин на рабочей встрече с Евстифеевым в Йошкар-Оле.

Президент отметил, что Евстифеев проработал в должности врио главы республики лишь чуть более ста дней.

"Но теперь вы исполняете обязанности. Как бы ни было для вас грустно, вы должны эту ответственность все-таки нести, вне зависимости от того, это были ли какие-то ошибки прошлых лет, связанные с вами или не связанные. Но вы теперь на этом месте, пожалуйста, возьмитесь за все вопросы, проблемные и те, которые считаете перспективными", — добавил глава государства.

Путин 6 апреля освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы республики было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. Врио главы республики был назначен председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев.