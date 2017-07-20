Путин поручил врио главы Марий Эл "правильно распоряжаться деньгами"

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Марий Эл Александру Евстифееву внимательно следить за финансовой ситуацией и расходованием средств в республике.
"Вы упомянули, что сейчас улучшается работа по сбору налогов. И это, безусловно, хорошо. Финансовую систему надо оздоравливать, и это понятно. Вы все правильно делаете. Но второй не менее важный шаг — это правильно нужно распорядиться с теми деньгами, которые вы получаете", — сказал Путин на рабочей встрече с Евстифеевым в Йошкар-Оле.
Президент отметил, что Евстифеев проработал в должности врио главы республики лишь чуть более ста дней.
Путин 6 апреля освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы республики было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. Врио главы республики был назначен председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев.