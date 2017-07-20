Надо сберечь межнациональное согласие в российском обществе, заявил Путин

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Надо сберечь межнациональное согласие в российском обществе, которого удалось достичь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не раз говорил, что все, что связано с национальной идентичностью, с традициями — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро. В целом, за последние годы в этой области наработан немалый и, главное, хороший результативный опыт. Достаточно упомянуть рост числа граждан, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными, сегодня их почти 80%… Наша задача — сберечь согласие, которое достигнуто в обществе", — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.