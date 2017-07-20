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Общество

Отказывать в приеме на работу из-за ориентации нельзя, заявил юрист

16:2220.07.2017
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© Fotolia / jogyxБизнес. Архивное фотоБизнес. Архивное фото
© Fotolia / jogyx

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Закон не позволяет работодателю отказывать кандидату в работе из-за его принадлежности к ЛГБТ-сообществу, однако правовые нормы позволяют требовать от будущего сотрудника определенного внешнего вида, пояснил РИА Новости советник коллегии адвокатов "Тарло и партнеры" Владимир Крауз.

Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жителю Омска отказали в трудоустройстве из-за "гей-пропаганды"

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу, что произошло, по его утверждению, из-за того, что он своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым и не спортивным для рекламы спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

Спортивное питание. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Директор омского магазина объяснил отказ соискателю, похожему на гея
"Первоначальный отказ, очевидно, был неправомерным, сотрудники кадровой службы продемонстрировали свою некомпетентность и неграмотность. В 64 статье Трудового кодекса содержится прямой запрет на отказ в приеме на работу на основании отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. То, что гражданин — активист ЛГБТ-движения, еще не означает, что во время исполнения своих трудовых обязанностей он что-то пропагандировал бы несовершеннолетним, кроме спортивного питания", — отметил Крауз.

Однако по требованию работодателя к внешнему виду сотрудников есть нюансы, добавил собеседник агентства. Крауз напомнил о статье 64 Трудового кодекса, которая содержит исключение в виде "деловых качеств", которыми должен обладать потенциальный работник.

Кроме того, пленум Верховного суда в постановлении о применении судами норм Трудового кодекса от 17 марта 2004 года указал, что под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Москалькова прокомментировала инцидент с отказом в приеме на работу в Омске

"Если принимать на веру версию владельца магазина, то кандидат, очевидно, не имел опыта работы продавцом-консультантом в области спортивного питания. Ссылки на малый вес не кажутся мне сильной позицией, ведь это состояние здоровья, но очевидно, что владелец магазина не обладал достаточной квалификацией для оценки состояния здоровья истца, никаких медицинских документов, по-видимому, тоже не запрашивалось, то есть дистрофии или каких-либо иных признаков малого веса в результате болезни не устанавливалось", — добавил советник.

Первомайский суд Омска рассмотрит спор 24 июля.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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