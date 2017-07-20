Алексеева на встрече с Путиным попросила помиловать Изместьева

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила его помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, глава государства, по ее словам, согласился.

"Я сказала — это не подарок, это просьба, сделайте доброе дело: помилуйте Игоря Изместьева… Потому что помилование, это не акт справедливости, это акт милосердия", — заявила Алексеева в четверг в ходе заседания СПЧ, рассказывая о том, как президент приехал к ней, чтобы поздравить с днём рождения.

"Я, говорит, обещаю. Я говорю: "Я знаю, Владимир Владимирович, что когда Вы обещаете, Вы обязательно выполняете. Он сказал: "Да". Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание", — сказала правозащитница.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.