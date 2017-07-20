"Рособоронэкспорт" потратит на ложу в Большом театре 16,5 миллионов рублей

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заплатит 16,5 миллионов рублей за абонемент на шестиместную ложу в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ), следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что "Рособоронэкспорт" приобретает у ГАБТ в эксклюзивном порядке абонемент (шесть театральных билетов в ложу бенуара левой стороны №4 ежемесячно) основной сцены Большого театра России на 242-й театральный сезон в период с 1 сентября 2017 года по 31 июля 2018 года. Стоимость абонемента по договору составляет 16,5 миллионов рублей из расчета 1,5 миллиона рублей в месяц.

В прошлом году, согласно сайту госзакупок, "Рособоронэкспорт" заплатил 13,2 миллиона рублей за годовой абонемент на эту 6-тиместную ложу. Тогда компания сообщала, что одна из лож Большого театра арендуется для организации культурной программы зарубежных покупателей российского вооружения и военной техники.

"Рособоронэкспорт" является единственным в стране государственным посредником по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.