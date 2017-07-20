Более 3,5 млн человек получили услуги через личный кабинет на сайте ПФР

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Более 3,5 миллионов обращений граждан поступило в Пенсионный фонд России за первое полугодие 2017 года через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, из них более 690 тысяч электронных заявлений касаются назначения пенсии и более 1,15 миллиона — изменения варианта доставки пенсии, сообщает пресс-служба ПФР.

"Каждое третье решение о назначении пенсии вынесено по заявлениям, которые поступили в электронном виде, из них 80% без личной явки граждан. При этом за 6 месяцев 2017 года электронных заявлений о назначении пенсий поступило почти столько же, сколько за весь 2016 год", — отметили в Фонде.

Как отметили в пресс-службе, помимо вопросов назначения и доставки пенсии, в Личном кабинете граждане имеют возможность узнать о сформированных пенсионных правах, записаться на личный прием в ПФР, получить информацию об установленных социальных выплатах, подать заявление на установление ежемесячной денежной выплаты и выбрать набор социальных услуг.

Также организована работа по приему заявлений о назначении пенсии в электронном виде от работодателей. У Пенсионного фонда заключено около 600 тысяч соглашений об электронном взаимодействии со страхователями.

В марте 2017 года было запущено приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств на платформах iOS и Android, которое позволяет получить доступ к ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета в наиболее удобном и оперативном формате — через смартфон или планшет. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. К настоящему времени это бесплатное приложение скачали более 80 тысяч человек.