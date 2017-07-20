В Крыму до конца 2018 года должны заработать 26 очистных сооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. До конца 2018 года в Крыму должны быть введены в строй 26 канализационно-очистных сооружений, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма не стал уточнять стоимость программы реконструкции всех очистных сооружений, отметив, что после утверждения проектов в Главгосэкспертизе сумма может измениться. Упор в реконструкции сооружений будет сделан на модульные системы с возможностью увеличения мощностей, отметил Аксенов. В основном, речь идет об очистке сточных вод в прибрежных поселках и нескольких приморских городах полуострова.
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