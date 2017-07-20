В Крыму до конца 2018 года должны заработать 26 очистных сооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. До конца 2018 года в Крыму должны быть введены в строй 26 канализационно-очистных сооружений, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Проектно-изыскательские работы идут в этом году. В планах на следующий год — реконструировать большую часть канализационно-очистных сооружений и все выпуски (из них — ред.). Сейчас определяется технология санирования выпусков. Двадцать шесть канализационно-очистных сооружений мы должны сделать до конца 2018 года, задача выполнимая", — сказал Аксенов.

Глава Крыма не стал уточнять стоимость программы реконструкции всех очистных сооружений, отметив, что после утверждения проектов в Главгосэкспертизе сумма может измениться. Упор в реконструкции сооружений будет сделан на модульные системы с возможностью увеличения мощностей, отметил Аксенов. В основном, речь идет об очистке сточных вод в прибрежных поселках и нескольких приморских городах полуострова.

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