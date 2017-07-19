Главный нарколог: новый закон снизит употребление наркотиков среди военных

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Закон о лишении пособий военных, проваливших тест на наркотики, снизит спрос на запрещенные вещества, заявил в интервью газете "Известия" главный нарколог России Евгений Брюн.

По его мнению, закон будет способствовать значительному сокращению употребления наркотиков. В качестве примера положительного эффекта подобных мер Брюн привел закон о тестировании учащихся. По его словам, после принятия ФЗ № 120 употребление наркотических веществ в школах и вузах упало в три-пять раз.

Серьезного внимания требуют случаи отказа военнослужащими от прохождения теста на наркотики. "Такого однозначного мнения, что если человек попробовал наркотики, то он не может служить в армии, не должно быть. Поскольку отводом от армии является только заболевание", — подчеркнул Брюн.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, расширяющий перечень оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие. Согласно этому закону, пособия лишаются военные, уволенные после провала теста на наркотики.