ГД приняла проект о налоговых льготах для участников реновации в Москве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 января 2018 года налоговых льгот Фонду содействия реновации жилищного фонда в Москве и гражданам-участникам программы сноса пятиэтажек и переселения их в новые дома.

В документе, внесенным на рассмотрение Госдумы депутатом Николаем Гончаром (ЕР) указывается, что льготы предоставляются в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и исключения дополнительной налоговой нагрузки на участников программы реновации.

Законопроект исключает из числа плательщиков налога на прибыль организаций Фонд содействия реновации жилищного фонда в Москве и освобождает операции этого фонда по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от НДС. Кроме того, доходы, полученные гражданами в собственность от фонда в виде недвижимости, предлагается освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Данные изменения "будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации жилищного фонда в Москве, а также защите жилищных прав граждан-участников программы реновации", считает Гончар.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "ВКонтакте" попросил депутатов ГД поддержать закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации. Он отметил, что власти "должны четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".