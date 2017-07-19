Госдума приняла во втором чтении законопроект об анонимайзерах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным сайтам. Третье чтение законопроекта состоится в пятницу, 21 июля.

Проект был внесен в начале июня депутатами трех парламентских фракций — Максимом Кудрявцевым (ЕР), Николаем Рыжаком (СР) и Александром Ющенко (КПРФ). Как отмечают авторы законопроекта, сейчас отсутствует законодательно установленный запрет использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам.

Законопроект устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.

"Предлагаемый настоящим проектом механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок" (к возможным вредным последствиям относятся распространение запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушение исключительных прав, и т.п.) и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке", — говорится в пояснительной записке.

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее подчеркивал, что законопроект об анонимайзерах направлен не на введение новых запретов для законопослушных граждан, речь идет исключительно о запрете на использование сервисов для доступа к противоправному контенту. Кроме того, он обращал внимание, что сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях. Как отметил Левин, ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, но все они носят уточняющий, юридически-технический характер.

Законопроект предполагает отмену реестра блогеров. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более 3 тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор.