СФ одобрил закон о защите критической информационной инфраструктуры

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду пакет правительственных законопроектов, направленных на защиту от хакерских атак критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ; максимальные санкции за создание вредоносных программ для кибератак на КИИ предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Закон предусматривает, что безопасность КИИ РФ и ее объектов будет обеспечиваться за счет "определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, разработки критериев категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, показателей этих критериев и порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры.

Закон устанавливает, что собственники и иные лица, пользующиеся на праве аренды или ином законном основании объектами КИИ, должны быть российскими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

САНКЦИИ

Предполагается, что создание и распространение компьютерных программ, предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре, в том числе с использованием вредоносных компьютерных программ, если он повлек причинение вреда инфраструктуре или создал угрозу его наступления, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, или информационных систем, либо правил доступа к указанной информации, если оно повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре или создало угрозу его наступления предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если какое-либо из вышеуказанных нарушений было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения, то в данном случае виновникам могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.