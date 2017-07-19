В аэропорту Толмачево обещали найти решение проблемы неприятного запаха

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Точные причины неприятного запаха отходов животноводства, на который жалуются руководство и пассажиры новосибирского аэропорта Толмачево, и пути решения проблемы определят до конца года, сообщил журналистам глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.
"Проводится анализ ситуации по выявлению источника, он масштабный, потому что не только аэропорт "Толмачево", но и беспокойство есть и в других районах Новосибирска, в том числе Центральном. Пока все сходится к зоне действия Кудряшовского свинокомплекса. Но должна закончить работу межведомственная функциональная группа. Сейчас идет оценка и формируется доказательная база. Ситуация непростая, но, тем не менее, решаемая", — сказал Марченко.
Он отметил, что полный анализ ситуации и возможные пути решения проблемы определят до конца года. "Наш департамент не в одиночестве здесь. Безусловно, мы получим представление обо всем в текущем году", — заявил глава новосибирского департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, добавив, что пути решения проблемы могут быть разные — от рекультивации земель до закрытия предприятия, однако "надо располагать анализом возможных решений и только после этого озвучивать планы".
Глава департамента дал понять, что неприятный запах, на который жалуются и пассажиры аэропорта, и жители Новосибирска, хоть и вызывает "широкую гамму неприятных ощущений", но не оказывает реального негативного воздействия на организм человека.