На Вологодчине появится интернет-портал для работы с одаренными детьми

ВОЛОГДА, 18 июл — РИА Новости. Виктория Смирнова. Интернет-портал, на котором будет размещаться информация обо всех конкурсах и олимпиадах для одаренных детей, проходящих в Вологодской области и по всей России, будет запущен в регионе перед началом нового учебного года, сообщила РИА Новости начальник департамента образования области Елена Рябова.

"На сегодня подобную информацию можно узнать только на сайте Вологодского многопрофильного лицея. Новый портал позволит в одном месте объединить всю информацию для работы с одаренными детьми, проявившими выдающиеся способности в обучении и претендующими на победу в интеллектуальных конкурсах", — сказала Рябова.

По ее словам, концепция портала уже разработана, и над ним работают технические специалисты.

"В сфере образования Вологодской области работа с одаренными и талантливыми детьми ведется в рамках государственной политики, заложенной в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы и утвержденной президентом РФ. Ежегодно с этой целью разрабатывается план областных мероприятий. Создание портала — как раз, одно из них. В новом учебном году одаренных школьников ждут и другие новшества", — отметила Рябова.

По словам начальника департамента образования, с 30 октября по 12 ноября в регионе пройдут учебно-тренировочные сборы для подготовки одаренных детей к Всероссийской олимпиаде школьников. "Будут организованы курсы как по гуманитарным предметам, так и по техническим. Для эффективной подготовки ребят мы привлечем экспертов федеральных комиссий олимпиады. Учебно-тренировочные сборы пройдут на базе Центра образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья" в Вытегорском районе", — пояснила Рябова.