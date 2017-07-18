Путин обсудит с правительством повышение доступности медпомощи

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином обсудит применение информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого июля В.В.Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет применение информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем.