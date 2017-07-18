Студентка из Тобольска победила в конкурсе с турмаршрутом по Иртышу

ТЮМЕНЬ, 18 июл — РИА Новости. Студентка Тобольского педагогического института имени Менделеева Ксения Макеева победила на XXIV Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. Вернадского, представив проект туристического маршрута по реке Иртыш, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Получив одобрение московского жюри, в Тобольске Ксения с группой добровольцев совершила пробный сплав. Теперь в рамках фестиваля "Абалакское поле" все желающие смогут сплавиться по Иртышу и узнать малоизвестные факты об истории Сибири. Путешествие начинается в деревне Епанчино и длится три дня", — сказал собеседник агентства.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, туристические маршруты и крупные фестивали, проводимые в регионе, способствуют развитию туристической индустрии в регионе. В 2016 году Тюменскую область посетили более двух миллионов туристов, в том числе 50 тысяч иностранцев.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что туризм — один из двигателей экономического роста. За последние три года в Тюменской области открылось более 50 гостиниц и отелей, активно развивается транспортная инфраструктура, завершилась реконструкция международного аэропорта "Рощино", которому мы планируем вернуть статус межрегионального хаба", — сказал глава региона.

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