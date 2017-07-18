На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Во вторник на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 6 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что слабый пепловый шлейф протянулся на 23 километра в юго-восточном направлении от вулкана. Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

По информации краевого главка МЧС, выпадения пепла от вулкана Ключевской в населенных пунктах не зарегистрировано.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана.