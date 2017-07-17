"Газпром-медиа" не нашел связи "Эха Москвы" с американским агентством

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Холдинг "Газпром-медиа", контролирующий акционер радио "Эхо Москвы", в ходе регулярных проверок не выявил каких-либо документально подтвержденных отношений радиостанции со структурами американского правительственного агентства BBG. Если BBG предоставит свидетельства иностранного финансирования "Эха", холдинг проведет тщательное внутреннее расследование, говорится в заявлении компании.

Ранее "Эхо" было упомянута в списке достижений и завершенных финансовых проектов Совета американских вещателей (Broadcasting Board of Governors / BBG) за 2015 год в документе "Запрос на финансирование конгрессом США в 2017 году".

Как сообщили в "Газпром-медиа", генеральный директор "Эха" Екатерина Павлова ранее официально заявила, что станция не поддерживает официальных контактов с BBG или связанными с ним структурами.

По данным медиахолдинга, менеджменту радиостанции не известно о наличии официальных взаимоотношений, включая контракты, финансовые связи или любые формы совместных проектов. Руководство "Эха" незамедлительно обратилось в BBG c официальным запросом об основаниях для упоминания радиостанции в этом списке, добавляют в "Газпром-медиа".

"Холдинг "Газпром-медиа", который является контролирующим акционером ЗАО "Эхо Москвы", в ходе регулярных проверок финансово-хозяйственной деятельности радиостанции за 2015-2016 годы также не выявил каких-либо документально подтвержденных отношений со структурами американского правительственного агентства BBG. В случае если BBG, либо любой иной источник предоставит факты иностранного финансирования СМИ или кого-либо из сотрудников радиостанции персонально, холдингом будет проведено тщательное внутреннее расследование", — говорится в сообщении.

В 2016 году публицист Илья Ухов на основе анализа внутренних документов BBG, адресованных конгрессу США, тоже делал вывод, что ряд российских СМИ, в частности "Дождь", РБК и "Эхо Москвы", получают финансирование через BBG. Он написал, что в документе на своем сайте Совет американских вещателей рекомендует выделить финансирование для "национальных сетей, аффилированных с русскоязычным "Голосом Америки" — РБК, "Эхо Москвы" и "Дождь", работающих для внутренней аудитории России". На "Эхе" тогда назвали невероятной и невозможной вещью свое финансирование из США, поскольку учредителем станции является "Газпром-Медиа", принадлежащий госкомпании, на которую наложены американские санкции. "Дождь" сообщил, что сотрудничает со многими компаниями, но его доходы формируются за счет подписки и рекламы.