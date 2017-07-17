Кубанский ОНФ предложил полиции заняться сообщениями о свадьбе дочери судьи

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы должны разбираться с сообщениями о "многомиллионной свадьбе" дочери судьи на Кубани, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэль Башмаков.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи, по сведениям СМИ, обошлась в 2 миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. На сообщения о "многомиллионной" свадьбе дочери судьи на Кубани обратили внимание в Кремле.

"ОНФ — общественная организация. Главная наша задача – выполнение указов президента и реагирование на запросы жителей о системных проблемах. А данным случаем должны заниматься правоохранительные органы", – сказал РИА Новости Башмаков.

Он добавил, что лично его "эта история не оставила равнодушным". "Конечно, эту тему мы будем обсуждать с коллегами. Но мы должны дождаться конкретных цифр и выводов от правоохранителей, прежде чем предпринимать какие-либо действия", – отметил представитель ОНФ.