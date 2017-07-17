Минздрав назвал идею запрета продажи алкоголя в выходные вынужденной мерой

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Предложение по запрету продажи алкоголя в выходные является вынужденным, оно спровоцировано высокой долей смертей от алкоголя среди трудоспособного населения, сообщил РИА Новости и.о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава РФ, главный специалист по профилактической медицине Сергей Бойцов.

Ранее в понедельник газета " Известия " сообщила, что в стратегии формирования здорового образа жизни, разрабатываемой Минздравом, может появиться положение о введении запрета на продажу спиртного в выходные дни.

"Что касается ограничения продажи спиртного, эта мера вынужденная, потому что, хотим мы того или нет, уровень смертности среди трудоспособного населения – в первую очередь, связанный с избыточным потреблением алкоголя – все равно остается очень высоким. Несмотря на то, что в течение последних лет действительно произошло уменьшение количества таких смертей на фоне уменьшения потребляемого алкоголя", — сказал Бойцов.

Он отметил, что все равно, "если говорить о так называемых сердечно-сосудистых смертях в возрасте 40-60 лет у мужчин, то, по неоднократно проведенным исследованиям, около трети из них ассоциировано с пагубным потреблением алкоголя и высоким содержанием на момент смерти алкоголя в крови".

По словам Бойцова, до тех пор, пока в нашей стране избыточное потребление крепких алкогольных напитков не перестанет считаться национальной традицией, придется принимать жесткие ограничительные меры в отношении спиртного.

По федеральному закону, продажа алкогольной продукции в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне покупать спиртное можно только два часа в сутки — с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.