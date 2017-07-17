Минздрав назвал идею запрета продажи алкоголя в выходные вынужденной мерой

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Предложение по запрету продажи алкоголя в выходные является вынужденным, оно спровоцировано высокой долей смертей от алкоголя среди трудоспособного населения, сообщил РИА Новости и.о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава РФ, главный специалист по профилактической медицине Сергей Бойцов.
"Что касается ограничения продажи спиртного, эта мера вынужденная, потому что, хотим мы того или нет, уровень смертности среди трудоспособного населения – в первую очередь, связанный с избыточным потреблением алкоголя – все равно остается очень высоким. Несмотря на то, что в течение последних лет действительно произошло уменьшение количества таких смертей на фоне уменьшения потребляемого алкоголя", — сказал Бойцов.
По словам Бойцова, до тех пор, пока в нашей стране избыточное потребление крепких алкогольных напитков не перестанет считаться национальной традицией, придется принимать жесткие ограничительные меры в отношении спиртного.
По федеральному закону, продажа алкогольной продукции в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне покупать спиртное можно только два часа в сутки — с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.