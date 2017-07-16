Власти Заполярья надеются вдохнуть новую жизнь в "левиафановскую" Териберку

ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 16 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области и московские партнеры надеются создать модель устойчивого развития поселка Териберка, ставшего символом упадка после съемок здесь фильма "Левиафан", которая может послужить примером для возрождения отдаленных арктических поселений на севере. В эти выходные в Териберке проходит III Арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь".

Старинное поморское поселение

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Баренцева моря и является одним из самых живописных мест Кольского полуострова. Село успешно развивалось до 60-х годов прошлого века, но затем начался постепенный упадок. Сегодня поселок разделен на две части – так называемая "старая" и "новая" Териберка. В обеих частях поселка живет меньше 1,5 тысяч жителей.

"В 60-е годы здесь было два рыболовецких колхоза, работало два рыбозавода. Здесь была товарно-молочная ферма, судоремонтные мастерские, выращивали американских норок, стадо оленье было 2 тысячи голов", — рассказывает глава Кольского района, к которому относится поселение, Александр Лихолат.

После 1960-х поселение стало постепенно умирать – закрывались предприятия, люди уезжали в более благополучные районы. В 1990-х было предпринято несколько попыток возродить поселок.

Надежда появилась после 2010 года, когда было заявлено о планах разработки Штокмановского газового месторождения. В Териберке предполагалось построить морской порт с инвестициями более 2 миллиардов долларов. После отказа инвесторов от штокмановского проекта поселок стал окончательно ветшать, а жители перестали верить в возможность возрождения. Работы не стало, процветало браконьерство.

Новая жизнь

Териберка уже много лет считается депрессивным населенным пунктом, и после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", превратившего Териберку в символ разрухи и упадка, об этом стало известно не только местным жителям и властям. Для возрождения Териберки была создана проектная группа, которую возглавила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Власти предполагают привлечь около 500 миллионов рублей инвестиций.

В разработке стратегии развития также активно участвует фермерский кооператив из Москвы "ЛавкаЛавка" и фонд "Большая земля". В 2015 году они провели в Териберке первый арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь".

Главная идея фестиваля — продемонстрировать возможности для устойчивого роста, создать предпосылки для возрождения поселка. "Сейчас ведется целенаправленная работа по созданию на примере Териберки модели возрождения отдаленных поселений, которых много в Арктике, в том числе в нашем регионе. Мы хотим комплексно решить задачу, с помощью социальных партнеров… Я верю, что эта территория переживет возрождение – не завтра, но в среднесрочной перспективе", — сказал замгубернатора Мурманской области Григорий Стратий перед открытием фестиваля.

Он пояснил, что в основе этой модели лежит комплексный подход, выявление конкурентных преимуществ. "Нужно определить эти точки роста, найти архитектурную модель. Туристы сюда пошли, инвесторы потянулись. Мы хотим задать мягкие правила игры, использовать международный и российский опыт", — добавил Стратий.

Сохранить самобытность

Фестиваль включает в себя пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста: архитектурно-урбанистическую (центральная площадка фестиваля), площадку традиционных ремёсел и промыслов, гастротуризма, спортивного туризма и познавательного экотуризма.

На сессии урбанистики была представлена концепция мастер-плана развития поселка, который выбран в качестве пилотного проекта. Архитекторы и урбанисты из разных стран представили примеры международных практик успешного развития арктических поселений.

По мнению замгубернатора области Евгения Никоры, возрождать старинные поселения Заполярья нужно с сохранением их духа. "Очень важно, чтобы такое поморское село, как Териберка, не потеряло своей самобытности, что бы ни происходило, какие бы объекты ни строились", — сказал Никора журналистам.

Он пояснил, что задача архитекторов из разных стран и российских регионов, приехавших в Териберку – выстроить облик новой Териберки с сохранением старинного духа поселка. "Мы говорим о том, как должны выглядеть такие населенные пункты в российской Арктике, чтобы сюда приходили инвесторы, чтобы он не терял свою самобытность, чтобы тем людям, которые веками здесь живут, было комфортно. Не потерять душу – самое главное", — считает Никора.

Задача властей – найти инвесторов для самых интересных архитектурных идей – желающих открыть кафе в рыбацкой избушке, построить гостиничный комплекс, обустроить причалы. За последние несколько лет в Териберке появились новые гостиницы, оживился туристический бизнес.

Глава района Лихолат надеется, что уже в скором времени Териберка и финская Саариселька – своеобразная туристическая Мекка — заключат соглашение о сотрудничестве и будут обмениваться опытом.

За фасадом фестиваля

Путь в Териберку из Мурманска хоть и недалекий, но трудный: последние 40 километров – грунтовая дорога. Зимой единственную трассу часто закрывают из-за снегопадов и переметов, тогда жители поселка сутками остаются отрезанными от "большой земли". Последняя зима "поставила рекорд" по количеству закрытий – больше 25 раз.

Директор дома культуры Териберки Ольга Николаева вспоминает, как несколько раз, выезжая в Мурманск с участниками знаменитого териберского поморского хора, после перекрытия дороги ночевала "на ковриках у знакомых" в Мурманске. По ее мнению, до "новой жизни" Териберке еще далеко – слишком много проблем, которые нужно решать в первую очередь.

"Фестиваль – это хорошо, людям весело. А на деле жизнь здесь не налаживается. Молодые уезжают, остаются старики", — сетует она. Одна из проблем, о которых говорят пожилые териберчане – отсутствие общественного транспорта для перемещения из одной части Териберки в другую. Между ними всего 5 километров, но автобуса нет, и жителям приходится отдавать по 250-300 рублей в один конец, чтобы съездить на почту, в поликлинику, библиотеку, получить пенсию. Да и знаменитый териберский хлеб пекут в "новой" Териберке, в "старую" привозят из Мурманска. "У меня пенсия 14 тысяч. Разве наездишься за 300 рублей?" — сокрушается местная жительница Людмила Савельевна.

В возрождение Териберки твердо верит глава района Александр Лихолат. "Сегодня все серьезно. Идет строительство 63-квартирного жилого дома. Мы расселяем 33 дома по федеральной программе до 25 августа. Три дома построено в Коле", — поясняет он.

Правда, местные жители относятся к этому скептически. "Если для териберчан строят дома в городе Коле, они (власти – ред.) не думают о будущем Териберки – они нас под благовидным предлогом отсюда выселяют. Так уехало много семей с малолетними детьми – сокращается будущее. Сокращаются рабочие места. Мои выводы — эта территория предполагается именно под туризм, под такие тусовки", — говорит Ольга Николаева.

Идею построить в Териберке солеварню, которую реализуют инвесторы, она критикует: говорит, соль из Баренцева моря поморы никогда не продавали – она была горькая, невкусная. "А эти экопродукты… это все дороговизна, рассчитанная на рекламу и на очень обеспеченных граждан России", — уверена местная жительница.

Руководитель старинного поморского хора уверена: все держится только на людях, искренне любящих свой край, твердо стоящих на своей земле. Пожилые селянки в ярких костюмах – украшение программы фестиваля. Песня льется вдоль берега моря, над сценой, возведенной для приезжих музыкальных звезд, над палатками московских рестораторов. Специально к фестивалю в Териберке прямо на берегу моря установили гигантские качели – не только символ детской беззаботности, но и знак переменчивости жизни.