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Общество

Власти Заполярья надеются вдохнуть новую жизнь в "левиафановскую" Териберку

15:5816.07.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОстанки кораблей на побережье у поселка Териберка на побережье Баренцева моря. Архивное фотоОстанки кораблей на побережье у поселка Териберка на побережье Баренцева моря. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 16 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области и московские партнеры надеются создать модель устойчивого развития поселка Териберка, ставшего символом упадка после съемок здесь фильма "Левиафан", которая может послужить примером для возрождения отдаленных арктических поселений на севере. В эти выходные в Териберке проходит III Арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь".

Старинное поморское поселение 

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Баренцева моря и является одним из самых живописных мест Кольского полуострова. Село успешно развивалось до 60-х годов прошлого века, но затем начался постепенный упадок. Сегодня поселок разделен на две части – так называемая "старая" и "новая" Териберка. В обеих частях поселка живет меньше 1,5 тысяч жителей.

"В 60-е годы здесь было два рыболовецких колхоза, работало два рыбозавода. Здесь была товарно-молочная ферма, судоремонтные мастерские, выращивали американских норок, стадо оленье было 2 тысячи голов", — рассказывает глава Кольского района, к которому относится поселение, Александр Лихолат.

После 1960-х поселение стало постепенно умирать – закрывались предприятия, люди уезжали в более благополучные районы. В 1990-х было предпринято несколько попыток возродить поселок.

Надежда появилась после 2010 года, когда было заявлено о планах разработки Штокмановского газового месторождения. В Териберке предполагалось построить морской порт с инвестициями более 2 миллиардов долларов. После отказа инвесторов от штокмановского проекта поселок стал окончательно ветшать, а жители перестали верить в возможность возрождения. Работы не стало, процветало браконьерство.

© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"Перейти в фотобанкКадр из фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
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Кадр из фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева

Новая жизнь

Териберка уже много лет считается депрессивным населенным пунктом, и после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", превратившего Териберку в символ разрухи и упадка, об этом стало известно не только местным жителям и властям. Для возрождения Териберки была создана проектная группа, которую возглавила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Власти предполагают привлечь около 500 миллионов рублей инвестиций.

Актер Алексей Серебряков (Николай Сергеев) на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
© РИА Новости
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"Левиафан" стал фильмом года по версии российских кинокритиков
В разработке стратегии развития также активно участвует фермерский кооператив из Москвы "ЛавкаЛавка" и фонд "Большая земля". В 2015 году они провели в Териберке первый арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь".

Главная идея фестиваля — продемонстрировать возможности для устойчивого роста, создать предпосылки для возрождения поселка. "Сейчас ведется целенаправленная работа по созданию на примере Териберки модели возрождения отдаленных поселений, которых много в Арктике, в том числе в нашем регионе. Мы хотим комплексно решить задачу, с помощью социальных партнеров… Я верю, что эта территория переживет возрождение – не завтра, но в среднесрочной перспективе", — сказал замгубернатора Мурманской области Григорий Стратий перед открытием фестиваля.

Он пояснил, что в основе этой модели лежит комплексный подход, выявление конкурентных преимуществ. "Нужно определить эти точки роста, найти архитектурную модель. Туристы сюда пошли, инвесторы потянулись. Мы хотим задать мягкие правила игры, использовать международный и российский опыт", — добавил Стратий.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПоселок Териберка. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Поселок Териберка. Архивное фото

Сохранить самобытность

Фестиваль включает в себя пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста: архитектурно-урбанистическую (центральная площадка фестиваля), площадку традиционных ремёсел и промыслов, гастротуризма, спортивного туризма и познавательного экотуризма.

На сессии урбанистики была представлена концепция мастер-плана развития поселка, который выбран в качестве пилотного проекта. Архитекторы и урбанисты из разных стран представили примеры международных практик успешного развития арктических поселений.

По мнению замгубернатора области Евгения Никоры, возрождать старинные поселения Заполярья нужно с сохранением их духа. "Очень важно, чтобы такое поморское село, как Териберка, не потеряло своей самобытности, что бы ни происходило, какие бы объекты ни строились", — сказал Никора журналистам.

Он пояснил, что задача архитекторов из разных стран и российских регионов, приехавших в Териберку – выстроить облик новой Териберки с сохранением старинного духа поселка. "Мы говорим о том, как должны выглядеть такие населенные пункты в российской Арктике, чтобы сюда приходили инвесторы, чтобы он не терял свою самобытность, чтобы тем людям, которые веками здесь живут, было комфортно. Не потерять душу – самое главное", — считает Никора.

Задача властей – найти инвесторов для самых интересных архитектурных идей – желающих открыть кафе в рыбацкой избушке, построить гостиничный комплекс, обустроить причалы. За последние несколько лет в Териберке появились новые гостиницы, оживился туристический бизнес.

Глава района Лихолат надеется, что уже в скором времени Териберка и финская Саариселька – своеобразная туристическая Мекка — заключат соглашение о сотрудничестве и будут обмениваться опытом.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкБаренцево море. Териберская бухта
© РИА Новости / Антон Денисов
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Баренцево море. Териберская бухта

За фасадом фестиваля

Путь в Териберку из Мурманска хоть и недалекий, но трудный: последние 40 километров – грунтовая дорога. Зимой единственную трассу часто закрывают из-за снегопадов и переметов, тогда жители поселка сутками остаются отрезанными от "большой земли". Последняя зима "поставила рекорд" по количеству закрытий – больше 25 раз.

Директор дома культуры Териберки Ольга Николаева вспоминает, как несколько раз, выезжая в Мурманск с участниками знаменитого териберского поморского хора, после перекрытия дороги ночевала "на ковриках у знакомых" в Мурманске. По ее мнению, до "новой жизни" Териберке еще далеко – слишком много проблем, которые нужно решать в первую очередь.

"Фестиваль – это хорошо, людям весело. А на деле жизнь здесь не налаживается. Молодые уезжают, остаются старики", — сетует она. Одна из проблем, о которых говорят пожилые териберчане – отсутствие общественного транспорта для перемещения из одной части Териберки в другую. Между ними всего 5 километров, но автобуса нет, и жителям приходится отдавать по 250-300 рублей в один конец, чтобы съездить на почту, в поликлинику, библиотеку, получить пенсию. Да и знаменитый териберский хлеб пекут в "новой" Териберке, в "старую" привозят из Мурманска. "У меня пенсия 14 тысяч. Разве наездишься за 300 рублей?" — сокрушается местная жительница Людмила Савельевна.

В возрождение Териберки твердо верит глава района Александр Лихолат. "Сегодня все серьезно. Идет строительство 63-квартирного жилого дома. Мы расселяем 33 дома по федеральной программе до 25 августа. Три дома построено в Коле", — поясняет он.

Правда, местные жители относятся к этому скептически. "Если для териберчан строят дома в городе Коле, они (власти – ред.) не думают о будущем Териберки – они нас под благовидным предлогом отсюда выселяют. Так уехало много семей с малолетними детьми – сокращается будущее. Сокращаются рабочие места. Мои выводы — эта территория предполагается именно под туризм, под такие тусовки", — говорит Ольга Николаева.

Идею построить в Териберке солеварню, которую реализуют инвесторы, она критикует: говорит, соль из Баренцева моря поморы никогда не продавали – она была горькая, невкусная. "А эти экопродукты… это все дороговизна, рассчитанная на рекламу и на очень обеспеченных граждан России", — уверена местная жительница.

Руководитель старинного поморского хора уверена: все держится только на людях, искренне любящих свой край, твердо стоящих на своей земле. Пожилые селянки в ярких костюмах – украшение программы фестиваля. Песня льется вдоль берега моря, над сценой, возведенной для приезжих музыкальных звезд, над палатками московских рестораторов. Специально к фестивалю в Териберке прямо на берегу моря установили гигантские качели – не только символ детской беззаботности, но и знак переменчивости жизни.

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