В "Ночном забеге" по центру Москвы приняли участие шесть тысяч человек

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шесть тысяч человек приняли участие в "Ночном забеге" по центру Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что лидером забега среди мужчин стал Игорь Максимов, показавший результат 29 минут 27 секунд, среди женщин — Юлия Конякина, время которой — 35 минут 1 секунда.
"Ночной забег" — единственный массовый старт в столице, который проходит после захода солнца. В этом году он стал пятым и своего рода репетицией Московского марафона, который пройдет 24 сентября. В самом первом "Ночном забеге" участвовали 1244 человека.