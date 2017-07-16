В "Ночном забеге" по центру Москвы приняли участие шесть тысяч человек

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шесть тысяч человек приняли участие в "Ночном забеге" по центру Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Ночной забег" стартовал на территории олимпийского комплекса "Лужники" вечером в субботу, 15 июля. В этом году к нему присоединились шесть тысяч участников. Они преодолели 10 километров, освещая себе путь фонариками, по перекрытым для движения транспорта Фрунзенской и Пречистенской набережным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером забега среди мужчин стал Игорь Максимов, показавший результат 29 минут 27 секунд, среди женщин — Юлия Конякина, время которой — 35 минут 1 секунда.

"Ночной забег" — единственный массовый старт в столице, который проходит после захода солнца. В этом году он стал пятым и своего рода репетицией Московского марафона, который пройдет 24 сентября. В самом первом "Ночном забеге" участвовали 1244 человека.