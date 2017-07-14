Госдума одобрила в I чтении изменения в закон о дальневосточном гектаре

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вносит ряд изменений в закон о дальневосточном гектаре, в том числе уточняет условия отказа в предоставлении участка и расширяет число территорий, доступных для предоставления в безвозмездное пользование.

В ходе применения федерального закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"… выявлен ряд проблем, для решения которых требуется внесение изменений в указанный федеральный закон, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает уточнить процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, сообщает кабмин. Кроме того, законопроект предусматривает возможность для граждан подавать необходимые для оформления прав документы не только непосредственно в орган регистрации, но и через многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг на всей территории РФ.

Вы бы хотели получить "дальневосточный гектар"? Да, у меня есть идеи, как организовать там свой бизнес

Нет, это слишком сложно и затратно для обычного человека

Я сам не решусь, но идея хороша для молодых предпринимателей Результаты 9.4% Да, у меня есть идеи, как организовать там свой бизнес

55.6% Нет, это слишком сложно и затратно для обычного человека

35% Я сам не решусь, но идея хороша для молодых предпринимателей Все опросы Голосовать

Правительство отмечает, что ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении участка. В случаях, когда образуемый участок пересекает границы других участков или границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы или гражданину может быть предоставлен другой участок.

В таких случаях срок рассмотрения поданного заявления о предоставлении участка в безвозмездное пользование приостанавливается на срок до 30 дней и гражданин имеет право дать согласие на иной вариант схемы размещения земельного участка.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение территорий, на которых допускается предоставление участков в безвозмездное пользование, подчеркивает кабмин. Документом предлагается снять запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, — в тех случаях, когда предоставление участков гражданам не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями.