Врио губернатора поручил ежедневно контролировать реконструкцию "Храброво"

КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил региональному министерству развития инфраструктуры контролировать реконструкцию аэропорта "Храброво" в ежедневном режиме.

Ход работ областной кабмин обсудил на оперативном совещании правительства в пятницу.

"Я понимаю, что уже некогда отказываться от подрядчика, потому что это приведет к потере времени. Но "воспитывайте" его так, держите его в таком тонусе, чтобы у нас не было таких моментов, что мы два месяца кормим наших жителей и гостей завтраками, когда же у нас откроется аэропорт. Это у нас должно проходить в ежедневном режиме – что делается, где что заказали и так далее, чтобы у нас не было проблем", — сказал Алиханов.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвигались несколько раз. Ранее ожидалось, что левая часть пассажирского терминала калининградского аэропорта будет открыта уже с 1 июля, однако в это время началась только опытная эксплуатация. В конце мая объект предъявили к проверке комиссии центрального управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Был выявлен ряд недостатков и выдано предписание по их устранению.

"Недостатки устранены, и 17 июля заканчивается срок проведения повторной проверки. Я надеюсь, что 17 июля мы получим заключение, дальше нужно будет получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после этого можно будет перемещать деятельность в левую часть аэропорта. На текущий момент задержка по первому пусковому комплексу составляет более двух месяцев", — сказала врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Ввод в эксплуатацию второго комплекса планируется в марте 2018 года. Чтобы успеть завершить работы в срок, площадь в зале и зоне регистрации калининградского аэропорта уменьшили с 3 тысяч квадратных метров до 1,6 тысячи квадратных метров.

Работы по реконструкции в калининградском аэропорту Храброво ведутся с 2013 года по двум направлениям: реконструкция аэродромных объектов и аэровокзального комплекса. В июле-ноябре 2016 года произошла смена акционеров аэропорта. Новым владельцем аэровокзального комплекса стал холдинг "Новапорт" Романа Троценко. Подрядчик прежний — компания "Еврогрупп".

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