В Тюменской области будут развивать цифровую образовательную среду

ТЮМЕНЬ, 14 июл — РИА Новости. Тюменская область станет одним из пяти пилотных регионов Российской Федерации для реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда" на уровне среднего профессионального образования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В рамках проекта для обучающихся системы профессионального образования будут проходить открытые онлайн-курсы по массовым профессиям и специальностям, участие в которых примут более тысячи студентов региона. Наряду с Тюменской областью в проект вошли Московская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Свердловская область", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что базовой образовательной организацией проекта в регионе будет Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Онлайн-курсы позволят обучающимися в дистанционном формате осваивать теоретический материал, выполнять виртуальные лабораторные работы.

"Необходимо сформировать универсальные методики по всем профессиям, единые подходы и модель системы подготовки кадров, гармонизировать их на региональном уровне, заниматься переподготовкой специалистов и распространять лучшие практики, вести мониторинг качества происходящих изменений", — отметил глава региона Владимир Якушев.

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