ГД изучит проект об "обстоятельстве непреодолимой силы" в валютной ипотеке
10:1214.07.2017
(обновлено: 10:13 14.07.2017)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, вводящий новое понятие "обстоятельства непреодолимой силы" для ипотечных договоров, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
"Хочу рассказать об инициативе, которую сегодня внесла наша фракция. Речь идет о валютных ипотечниках. Мы считаем, что нужно внести изменения в гражданский и гражданско-процессуальный кодекс и ввести новое понятие "обстоятельства непреодолимой силы", которыми могут являться финансово-экономический кризис, резкое изменение валютного курса", — заявил Миронов журналистам.
По его мнению, этот законопроект поможет гражданам, которые в свое время взяли валютную ипотеку, "выбраться из этой долговой ямы".