ГД изучит проект об "обстоятельстве непреодолимой силы" в валютной ипотеке

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, вводящий новое понятие "обстоятельства непреодолимой силы" для ипотечных договоров, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

"Хочу рассказать об инициативе, которую сегодня внесла наша фракция. Речь идет о валютных ипотечниках. Мы считаем, что нужно внести изменения в гражданский и гражданско-процессуальный кодекс и ввести новое понятие "обстоятельства непреодолимой силы", которыми могут являться финансово-экономический кризис, резкое изменение валютного курса", — заявил Миронов журналистам.

По его мнению, этот законопроект поможет гражданам, которые в свое время взяли валютную ипотеку, "выбраться из этой долговой ямы".