Нет ни одного факта, говорящего о преследовании геев в Чечне, заявил Лавров

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. До сих пор не было ни единого конкретного факта преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На счет прав человека, мы открыты к любому диалогу. Как только появились сообщения, что там притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской республике, президент поручил уполномоченной по правам человека РФ разбираться с этим вопросом, и она разбирается", — заявил Лавров, выступая в фонде имени Кербера.

Министр отметил, что "разбирательство затрудняется тем, что, несмотря на перечисленные события — 27 человек пропали, убиты, родственники уехали куда-то или лица ЛГБТ сбежали из России — несмотря на обилие сведений, до сих пор в рамках расследования не было ни единого имени, факта, который бы привязывал эти сообщения к какому-то городу, месту, какой-то дате".

"Если любые нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ будут в РФ фиксироваться, смею вас заверить, у нас закон достаточно жесткий… Если будут факты, мы обязательно будем реагировать", — добавил министр.

Лавров подчеркнул, что в РФ нет законов, которые запрещали бы гомосексуализм, в отличие "от целого ряда стран, где это уголовное преступление, за которое лишают жизни".

"Единственное, в нашем законе записано, что запрещена пропаганда гомосексуализма несовершеннолетним. Есть, в конце концов, не только право на выражение мнений, есть право родителей воспитывать своих детей в той религиозной, философской концепции, которую они разделяют. И есть конвенция о правах ребенка", — заключил он.