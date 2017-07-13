Нет ни одного факта, говорящего о преследовании геев в Чечне, заявил Лавров

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. До сих пор не было ни единого конкретного факта преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что "разбирательство затрудняется тем, что, несмотря на перечисленные события — 27 человек пропали, убиты, родственники уехали куда-то или лица ЛГБТ сбежали из России — несмотря на обилие сведений, до сих пор в рамках расследования не было ни единого имени, факта, который бы привязывал эти сообщения к какому-то городу, месту, какой-то дате".
"Если любые нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ будут в РФ фиксироваться, смею вас заверить, у нас закон достаточно жесткий… Если будут факты, мы обязательно будем реагировать", — добавил министр.
"Единственное, в нашем законе записано, что запрещена пропаганда гомосексуализма несовершеннолетним. Есть, в конце концов, не только право на выражение мнений, есть право родителей воспитывать своих детей в той религиозной, философской концепции, которую они разделяют. И есть конвенция о правах ребенка", — заключил он.