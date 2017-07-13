В Москве пройдет день танца

Горожане танцуют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

Горожане танцуют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Москве 16 июля в Парке Горького заработает обновленная танцплощадка на центральной аллее, сообщает сайт mos.ru.

Сезон откроется танцевальным марафоном. С утра до вечера лучшие педагоги Москвы будут разучивать с гостями танцы разных народов, стилей и направлений.

На уроках по кизомбе, посетители смогут окунуться в атмосферу Южной Африки, а заглянув на площадку по свингу — оказаться в Нью-Йорке эпохи ревущих двадцатых. Желающим ощутить себя персонажем романов Пушкина или Толстого стоит сходить на мастер-класс по историческим бальным танцам. Поклонникам "бунтующих стиляг" придутся по вкусу занятия по буги-вуги.

Отдельные мастер-классы подготовили для любителей спортивных танцев. На занятиях по зумбе гостей научат микшировать хип-хоп, сальсу, самбу и фламенко, а на тренировках по стретчингу помогут стать пластичнее и улучшить фигуру.

После марафона все участники смогут продолжить занятия. Ежедневно в Парке Горького проходит серия танцевальных мастер-классов, с расписанием которых можно ознакомиться здесь.

На танцплощадке специально установили новое покрытие из лиственницы общей площадью почти 900 квадратных метров. Оно очень прочное и способно выдерживать большие нагрузки.