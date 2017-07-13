Гидрометцентр объявил в пятницу желтый уровень погодной опасности в Москве
13:4113.07.2017
(обновлено: 13:42 13.07.2017)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в пятницу, 14 июля, желтый уровень погодной опасности в Москве из-за грозы, дождя и ветра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно опубликованным данным, в Москве и Московской области в пятницу ожидается сильный ветер, дождь и гроза.
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