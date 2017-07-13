В Москве назвали шесть районов, жители которых стали чаще пользоваться МЦК

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Число пассажиров из районов Коптево, Хорошево-Мневники, Котловка, Нижегородский, Бескудниковский и Метрогородок выросло до 15% от ежедневного пассажиропотока МЦК, что на 2% выше по сравнению с началом года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, увеличение числа пассажиров связано с тем, что после запуска МЦК у горожан в этих районах появилась развитая транспортная инфраструктура в шаговой доступности. Также, по словам Ликсутова, кольцо разгружает линии метро и железнодорожные вокзалы, помогая пассажирам сэкономить время в пути.

"На пяти линиях метро ежесуточный пассажиропоток снизился до 20%. Это Кольцевая, Сокольническая, Люблинская, Серпуховско-Тимирязевская и Филевская (линии)", — сказал Ликсутов журналистам в четверг.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. В среднем в сутки МЦК пользуются более 370 тысяч человек, а с момента запуска количество пассажиров уже превысило 80 миллионов.